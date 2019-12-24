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Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

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Уряд призначив заступників міністрів і державних секретарів

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень . Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, у своєму Telegram-каналі.

За даними Гончаренко, який присутній на закритому засіданні, уряд зробив наступні призначення:

  • Держсекретар Міністерства розвитку громад та територій України - Олег Войтович,
  • Заступник міністра охорони здоров'я - Віктор Ляшко,
  • Держсекретар Міністерства охорони здоров'я - Інна Солодка Інна,
  • Заступник голови Державної фіскальної служби - Михайло Тітарчук,
  • Заступник голови Державної митної служби - Роберт Зелді,
  • Голова Державного агентства лісових ресурсів - Андрій Заблоцький
  • Гендиректор Аграрного фонду - Євген Влізло.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 грудня Кабінет міністрів призначив заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Руслана Калініна.

Нагадаємо, уряд України 24 грудня проводить засідання, на якому він вже ухвалив декілька рішень.

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