Кабмин принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы: что она предусматривает

Как отмечается в сообщении, бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

"В среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных бюджетной декларацией: