ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов: подготовлен законопроект

Новина українською →
Украина, Среда 12 мая 2021 15:08
Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов: подготовлен законопроект
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины подготовило проект изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Законопроект даст возможность собирать с плательщиков дополнительно более 60 млрд гривен в год.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания правительства 12 мая, которое транслировалось на Youtube.

"Принятие законопроекта даст возможность получить дополнительные годовые поступления более 60 млрд гривен", - сказал он.

По его словам, деньги будут получены за счет: приведения абсолютных ставок налогов к фактическому уровню макропоказателей, что даст 6 млрд гривен. Предусматривается соответствие акцизных ставок, рентных платежей фактической инфляции.

В планах правительства противодействие "скруткам", невозврату валютной выручки и борьба с неучтенным использованием земли и теневым оборотом с/х продукции. Также планируется повышение эффективности взимания рентных платежей за добычу полезных ископаемых, сообщил Марченко.

Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов: подготовлен законопроект

По итогам заседания Кабинет министров одобрил соответствующий проект закона и передаст его в Верховную раду.

"Мы устраняем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. В последние годы было создано много различных схем, которые этот законопроект ликвидирует", - сказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, Верховная рада 30 марта одобрила в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.

Как сообщало РБК-Украина, нулевое декларирование будет добровольным показывать нужно будет доходы, которые были получены без уплаты налогов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Налоги
NEWS
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет