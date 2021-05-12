Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов: подготовлен законопроект
Министерство финансов Украины подготовило проект изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Законопроект даст возможность собирать с плательщиков дополнительно более 60 млрд гривен в год.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания правительства 12 мая, которое транслировалось на Youtube.
"Принятие законопроекта даст возможность получить дополнительные годовые поступления более 60 млрд гривен", - сказал он.
По его словам, деньги будут получены за счет: приведения абсолютных ставок налогов к фактическому уровню макропоказателей, что даст 6 млрд гривен. Предусматривается соответствие акцизных ставок, рентных платежей фактической инфляции.
В планах правительства противодействие "скруткам", невозврату валютной выручки и борьба с неучтенным использованием земли и теневым оборотом с/х продукции. Также планируется повышение эффективности взимания рентных платежей за добычу полезных ископаемых, сообщил Марченко.
По итогам заседания Кабинет министров одобрил соответствующий проект закона и передаст его в Верховную раду.
"Мы устраняем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. В последние годы было создано много различных схем, которые этот законопроект ликвидирует", - сказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, Верховная рада 30 марта одобрила в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.
Как сообщало РБК-Украина, нулевое декларирование будет добровольным показывать нужно будет доходы, которые были получены без уплаты налогов.