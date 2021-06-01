Уряд ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки: що вона передбачає

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Як зазначається в повідомленні, бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.
"У середньостроковому періоді зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв’язку із COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених Бюджетною декларацією, є:
Зазначимо, Міністерство економіки України погіршило прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%. Оновлений макропрогноз спрямований в різні органи влади і ньому буде будуватися трирічна бюджетна декларація.
Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня Кабінет Міністрів України схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень.