Уряд ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки: що вона передбачає

Як зазначається в повідомленні, бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

"У середньостроковому періоді зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв’язку із COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених Бюджетною декларацією, є: