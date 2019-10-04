Кабмин презентует Программу действий правительства

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада должна одобрить эту программу

Кабинет министров Украины в пятницу, 4 октября, презентует в Верховной раде Программу действий правительства. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Программу презентует глава правительства Алексей Гончарук. ВР должна одобрить документ.

Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что парламент рассмотрит Программу действий Кабинета министров в пятницу, 4 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что программа Кабинета министров Украины разработана с учетом реинтеграции Донбасса. Он отметил, что в программе нет отдельного блока о реинтеграции Донбасса, однако в каждой политике это предусмотрено отдельно.

Отметим, в программе действий правительства заложено привлечение прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет. Также Кабмин планирует восстановить инфраструктуру в государстве.

Так, в понедельник на сайте Рады появился текст Программы действий Кабинета министров. Данная программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.