Кабмін представив рішення для стимулювання розбудови розподіленої генерації

Український уряд представив низку рішень для стимулювання розвитку розподіленої генерації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Зокрема, під час засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України було запропоновано наступне:
Також за словами Шмигаля, з 10 до 2 днів скорочені терміни отримання техумов на приєднання до електромереж, і зменшена кількість документів з 7 до 2. Крім того, до 1 місяця знижений термін надання послуги приєднання до газорозподільчої системи. Це означає, що не потрібно проходити процедури відведення землі та оцінки впливу на довкілля
Додатково запустять "гарячу лінію" та сайт з інформацією про нові можливості.
Шмигаль зазначив, що більшість вищевказаних програм вже працює, а увесь комплекс заходів почне діяти не пізніше 25 липня.
Нагадаємо, що в ДТЕК розповіли, які графіки відключень світла діятимуть у понеділок, 8 липня.
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