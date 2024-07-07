Кабмин представил решение для стимулирования развития распределенной генерации

В частности, во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины было предложено следующее:

беспроцентные кредиты для граждан на солнечные панели и ветровые установки до 10 кВт мощности (речь идет о кредите до 480 тысяч гривен на 10 лет без залога, под 0% годовых);

по программе "ГринДИМ" компенсация совладельцам жилья 1 млн. грн на солнечные панели и 2 млн гривен на тепловые насосы. Это покрывает до 70% стоимости проекта. В правительстве наработали решение о кредитовании ОСМД на сумму до 5 млн гривен;

кредиты "5-7-9" для малого и среднего бизнеса по установке газовых электрогенерационных установок. До 150 млн гривен сроком до 10 лет под 5-9% с кредитными "каникулами" 6-12 месяцев. На прифронтовых территориях будут действовать еще более льготные условия;

кредитование крупного бизнеса на 5-7 лет с процентной ставкой 14-16% для развития альтернативной генерации;

освобождение энергооборудования от ввозной пошлины и НДС. В Парламенте зарегистрированы соответствующие изменения в законодательстве. Нормы будут действовать для граждан и бизнеса до начала 2026 года.

Также, по словам Шмыгаля, с 10 до 2 дней сокращены сроки получения техусловий на присоединение к электросетям, и уменьшено количество документов с 7 до 2. Кроме того, до 1 месяца снижен срок предоставления услуги присоединения к газораспределительной системе. Это означает, что не нужно проходить процедуры отвода земли и оценки воздействия на окружающую среду.

Дополнительно запустят "горячую линию" и сайт с информацией о новых возможностях.

Шмыгаль отметил, что большинство вышеуказанных программ уже работает, а весь комплекс мероприятий начнет действовать не позднее 25 июля.