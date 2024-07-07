Кабмин представил решение для стимулирования развития распределенной генерации

Украинское правительство представило ряд решений для стимулирования развития распределенной генерации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
В частности, во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины было предложено следующее:
Также, по словам Шмыгаля, с 10 до 2 дней сокращены сроки получения техусловий на присоединение к электросетям, и уменьшено количество документов с 7 до 2. Кроме того, до 1 месяца снижен срок предоставления услуги присоединения к газораспределительной системе. Это означает, что не нужно проходить процедуры отвода земли и оценки воздействия на окружающую среду.
Дополнительно запустят "горячую линию" и сайт с информацией о новых возможностях.
Шмыгаль отметил, что большинство вышеуказанных программ уже работает, а весь комплекс мероприятий начнет действовать не позднее 25 июля.
Напомним, что в ДТЭК рассказали, какие графики отключений света будут действовать в понедельник, 8 июля.
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