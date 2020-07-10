Кабмин представит кандидата на должность министра промышленности, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кандидата представят в ближайшее время

Кабинет министров Украины представит кандидата на пост вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Это произойдет в ближайшее время.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, этот кандидат будет способствовать восстановлению украинской экономики.

Напомним, президент Украины говорил, что в правительстве появится вице-прем'ер по вопросам промышленной политики.

Отметим, что кандидатуру на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса могут определить уже через неделю.

Ранее сообщалось, отбор претендентов на эту должность уже начался, а специальный номинационный комитет рассматривает несколько кандидатур.

РБК-Украина писало, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов представил концепцию реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Также сообщалось, что в рамках реформы ОПК в СНБО планируют ликвидировать концерт "Укроборонпром"