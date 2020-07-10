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Кабмін представить кандидата на посаду міністра промисловості, - Шмигаль

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 11:29
Кабмін представить кандидата на посаду міністра промисловості, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кандидата представлять найближчим часом

Кабінет міністрів України представить кандидата на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Це відбудеться найближчим часом.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, цей кандидат буде сприяти відновленню української економіки.

Нагадаємо, президент України говорив, що в уряді з'явиться віце-прем'єр з питань промислової політики.

Зазначимо, кандидатуру на посаду віце-прем'єр-міністра з питань промислової політики та оборонно-промислового комплексу можуть визначити уже за тиждень.

Раніше повідомлялось, відбір претендентів на цю посаду вже почався, а спеціальний номінаційний комітет розглядає кілька кандидатур.

РБК-Україна писало, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов представив концепцію реформування оборонно-промислового комплексу.

Також повідомлялося, що у рамках реформи ОПК в РНБО планують ліквідувати концерт "Укроборонпром"

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