ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин предоставил 585 предприятиям из ОРДЛО и Крыма льготу на украинский газ

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 13:05
Кабмин предоставил 585 предприятиям из ОРДЛО и Крыма льготу на украинский газ Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В списке Министерства аграрной политики на получение льготной цены на природный газ включены по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LIGA.net.

"По подсчетам в списке Минагрополитики есть по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например, "Крыммолоко" - в Симферополе, завод "Луганск-Нива" и "Российский хлеб", расположенный возле Донецка", - пишет издание.

Помимо предприятий с оккупированных территорий, в перечень льготником попали экспортно-ориентированные предприятия, крупнейшие агрохолдинги и даже газовые трейдеры.

"Действительно ли они могут получить дешевый газ частных производителей? Собеседник издания в Минагрополитике это исключает. По его словам, список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности", - отмечается в статье.

Напомним, в конце декабря 2021 года правительство обязало частных добытчиков газа часть своего ресурс по льготным ценам продать аграрным предприятиям.

В перечень потенциальных льготников попали все крупнейшие в стране аграрные холдинги, включая компании олигархов Юрия Косюка и Андрея Веревского. Также в реестр льготников включены облгазы Дмитрия Фирташа и топливная компания ОККО Виталия Антонова.

Идею правительства о продаже "социального" газа аграрным холдингам раскритиковали в Ассоциации газодобывающих компаний, предупредив об угрозе снижения добычи на 1 млрд м3 в год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше