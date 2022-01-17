Предложенный Кабмином механизм продажи пекарням газа по льготной цене корректно не заработал, - эксперт

Участие в первых торгах природного газа по льготной цене для производителей хлеба приняли только четыре добывающие компании, что продемонстрировало несостоятельность принятого правительством механизма.

"Вызвало удивление, что не все крупные добыватели вышли на УЭБ. Например, такие как "Укрнафта", "Укрнефтебурение", JKX. Также не увидел ни одной небольшой добывающей компании. О чем это говорит? К сожалению, можно констатировать, что предложенный правительством механизм проведения торгов показал свою несостоятельность. Кто-то выставился на торги, а кто-то - нет. Уверен, что проблем будет больше, чем кажется. К этому механизму с каждым днем ​​будет все больше вопросов", - сообщил эксперт.

Все три компании, названные Закревским, имеют общего акционера - Игоря Коломойского.

Также эксперт поставил под вопрос процесс отбора производителей продуктов питания, получивших право на льготный газ.

Также много вопросов вызывает опубликованный Министерством аграрной политики перечень компаний, которые могут покупать газ по льготной цене. Процесс отбора этих компаний был непубличным и не прозрачным. Если ознакомиться с обнародованным Минагрополитики списком, то можно увидеть, что основной вид деятельности некоторых компаний это вовсе не выпечка хлеба или производство социально важных товаров", - отметил Закревский.