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Кабмін надав 585 підприємствам з ОРДЛО та Криму пільгу на український газ

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Київ, Середа 19 січня 2022 13:05
Кабмін надав 585 підприємствам з ОРДЛО та Криму пільгу на український газ Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У списку Міністерства аграрної політики на отримання пільгової ціни на природний газ включено щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LIGA.net.

"За підрахунками у списку Мінагрополітики є щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей. Деякі з них ще працюють, наприклад, "Криммолоко" - в Сімферополі, завод "Луганськ-Нива" та "Російський хліб", розташований біля Донецька" , – пише видання.

Крім підприємств із окупованих територій, до переліку пільговиків потрапили експортно-орієнтовані підприємства, найбільші агрохолдинги та навіть газові трейдери.

"Чи справді вони можуть отримати дешевий газ приватних виробників? Співрозмовник видання у Мінагрополітиці це виключає. За його словами, список формувався "за один день напередодні Нового року", тому там можуть бути неточності", - наголошується у статті.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року уряд зобов'язав приватних видобувачів газу частину свого ресурсу за пільговими цінами продати аграрним підприємствам.

До переліку потенційних пільговиків потрапили всі найбільші в країні аграрні холдинги, включаючи компанії олігархів Юрія Косюка та Андрія Веревського. Також до реєстру пільговиків включені облгази Дмитра Фірташа та паливна компанія ОККО Віталія Антонова.

Ідею уряду про продаж "соціального" газу аграрним холдингам розкритикували в Асоціації газодобувних компаній, попередивши про загрозу зниження видобутку на 1 млрд м3 на рік.

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