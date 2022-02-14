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Кабмин предложил сделать в Украине самые высокие налоги добычу газа в Европе

Автор: Наталия Гурковская

Кабинет министров подал в парламент проект закона о повышении налога на добычу природного газа (ренты) в 4 раза до рекордных среди всех стран Европы 59-74%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 7038-1 от 11 февраля.

Правительственный проект предусматривает еще большее повышение налогов, чем проект депутата "Слуги народа" Даниила Гетманцева.

Также Кабмин хочет повысить налоги уже с 1 марта.

Максимальная ставка предусмотрена на уровне 74% для скважин глубиной менее 5 км и 59% для скважин глубиной более 5 км. Сейчас ставки ренты составляют 29-14%. Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ - более 1 тыс. долларов.

Проект закона предусматривает, что чем выше цена на газ в Украине - тем выше ставка налога.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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