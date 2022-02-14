Кабмин предложил сделать в Украине самые высокие налоги добычу газа в Европе

Правительственный проект предусматривает еще большее повышение налогов, чем проект депутата "Слуги народа" Даниила Гетманцева.

Также Кабмин хочет повысить налоги уже с 1 марта.

Максимальная ставка предусмотрена на уровне 74% для скважин глубиной менее 5 км и 59% для скважин глубиной более 5 км. Сейчас ставки ренты составляют 29-14%. Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ - более 1 тыс. долларов.

Проект закона предусматривает, что чем выше цена на газ в Украине - тем выше ставка налога.

