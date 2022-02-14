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Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на видобуток газу в Європі

Автор: Наталія Гурковська

Кабінет міністрів подав до парламенту проект закону про підвищення податку на видобуток природного газу (ренти) у 4 рази до рекордних серед усіх країн Європи 59-74%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №7038-1 від 11 лютого.

Урядовий проект передбачає ще більше підвищення податків, ніж проект депутата "Слуги народу" Данила Гетьманцева.

Також Кабмін хоче збільшити податки вже з 1 березня.

Максимальна ставка передбачена на рівні 74% для свердловин завглибшки менше 5 км і 59% для свердловин завглибшки понад 5 км. Нині ставки ренти становлять 29-14%. Нові рекордні податки планується запровадити за поточних цін на газ - понад 1 тис. доларів.

Проект закону передбачає, що чим вища ціна на газ в Україні - тим вище ставка податку.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

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