Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на видобуток газу в Європі

Урядовий проект передбачає ще більше підвищення податків, ніж проект депутата "Слуги народу" Данила Гетьманцева.

Також Кабмін хоче збільшити податки вже з 1 березня.

Максимальна ставка передбачена на рівні 74% для свердловин завглибшки менше 5 км і 59% для свердловин завглибшки понад 5 км. Нині ставки ренти становлять 29-14%. Нові рекордні податки планується запровадити за поточних цін на газ - понад 1 тис. доларів.

Проект закону передбачає, що чим вища ціна на газ в Україні - тим вище ставка податку.