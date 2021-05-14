UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин предложил набсовету "Нафтогаза" контракт еще на год

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" контракт еще на год. За это время планируется проведение конкурсов в набсовет и на главу правления.

Об этом на встрече с послами стран G7 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По его словам, вчера на встрече членов набсовета с президентом Владимиром Зеленским им предложили подписать контракты на тот же срок, что и с генеральным директором Юрием Витренко.

"Членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый набсовет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании", - заявил Шмыгаль.

Также сообщается, что обсуждается привлечение представителя США к наблюдательному совету "Нафтогаза".

Напомним, ранее сообщалось, что с Витренко подписали контракт, он будет находиться на должности 12 месяцев, а нового руководителя выберут на прозрачном конкурсе.

Подробнее о кадровой перестановке в НАК читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины набсоветДенис ШмыгальНафтогаз Украины