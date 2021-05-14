RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін запропонував наглядовій раді "Нафтогазу" контракт ще на рік

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів запропонував наглядовій раді НАК " Нафтогаз України" контракт ще на рік. За цей час планується проведення конкурсів до наглядової ради і на голову правління.

Про це на зустрічі з послами країн G7 заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

За його словами, вчора на зустрічі членів наглядової ради з президентом Володимиром Зеленським їм запропонували підписати контракти на той же термін, що і з генеральним директором Юрієм Вітренком.

"Членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії", - заявив Шмигаль.

Також повідомляється, що обговорюється залучення представника США до наглядової ради "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Вітренком підписали контракт, він перебуватиме на посаді 12 місяців, а нового керівника оберуть на прозорому конкурсі.

Детальніше про кадрову перестановку в НАК читайте в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України набсоветДенис ШмигальНафтогаз України