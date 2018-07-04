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Кабмин изменил правила пересечения границы для украинцев

НовостиПолитика    04.07.2018 - 13:42
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабмин разрешил членам экипажа воздушного судна сопровождать несовершеннолетних детей

Кабинет министров Украины изменил правила пересечения границы для украинцев. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Так, Кабмин поддержал внесение изменений в постановление правительства, касающиеся правил пересечения границы для детей.

В частности, в действующее постановление относительно правил пересечения границы предлагается добавить норму, что проездной документ ребенка действителен в течение срока, на который он выдан.

Кроме того, Кабмин разрешил членам экипажа воздушного судна сопровождать несовершеннолетних детей.

"Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется лишь по согласию обеих родителей (усыновителей), приемных родителей, опекунов (попечителей) и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста, в том числе в сопровождении членов экипажа воздушного судна, на котором они направляются", - говорится в документе.

Также выезд из Украины лиц до 16 лет, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго из родителея в случае предъяления документов или их нотариально заверенных копий. По решению Кабмина, таким документом может быть свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, которое не содержит информации об отце ребенка, легализированного или заверенного апостилем, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, разработка соответствующих изменений обусловлены необходимостью реализации требований статьи 32 закона Украины "Об охране детства" относительно принятия государством мер для борьбы с незаконным перемещением, вывозом и невозвращением из-за границы, похищением, торговлей и контрабандой детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что один из родителей может вывезти ребенка из Украины без согласия другого лишь при постоянном консульском учете.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, граница, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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