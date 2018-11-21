Кабмін пропонує ВР посили відповідальність за міжнародне викрадення дітей

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Щороку зростає кількість випадків вивезення з України за кордон дитини у порушення прав опіки іншого з батьків

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді посилити відповідальність за міжнародне викрадення дітей, прийнявши законопроект №9290 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Відповідний документ було внесено у Раду 16 листопада 2018 року.

Суть законопроекту

Законопроект розроблено для створення законодавчих умов для ефективного виконання Україною міжнародних зобов’язань, взятих відповідно до Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року.

Проектом пропонується передбачити особливості розгляду судом справ про повернення дитини на підставі Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Так, встановлюються вимоги до змісту позовної заяви, перелік заходів забезпечення позову, строки врегулювання спору за участі судді, строків розгляду справ судами першої та апеляційної інстанцій.

Планується обмежити випадки для касаційного оскарження рішень, винесених на підставі конвенції, оскільки, як правило, касаційна інстанція використовується для затягування розгляду справи.

У документі передбачається розширити існуючий перелік тимчасового поміщення дитини на стадії виконавчого провадження у сім’ю родичів або патронатного вихователя. Такі зміни спрямовані на те, щоб дитина перебувала в найменш травмуючій ситуації, пов’язаній з труднощами виконання рішень судів та розглядається як винятковий захід у найвищих інтересах дитини. Крім того, пропонується внести зміни до Сімейного кодексу України щодо тимчасового влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя за рішенням суду.

Проектом закону планується надати право головам окружних апеляційних судів визначати перелік судів, які будуть розглядати позови про повернення дитини.

Відповідно до документу, батькам-вихователям пропонують надати право вимагати відібрання дитини від інших осіб, які не мають на те законних повноважень.

Також законопроектом передбачаються тимчасові обмеження у праві виїзду за кордон до повного виконання рішення суду про повернення дитини або до скасування заходу забезпечення позову.

Кримінальна відповідальність

Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новою статтею для притягнення до кримінальної відповідальності одного із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, які незаконно вивезли чи утримують за кордоном дитину, яка має постійне проживання в Україні, в порушення рішення органу опіки та піклування або суду, або прав, встановлених законодавством щодо визначення місця проживання дитини.

"Необхідність встановлення кримінальної відповідальності за вказані діяння викликана щорічним зростанням кількості випадків вивезення з України за кордон дитини в порушення прав опіки іншого з батьків чи порядку вивезення дитини за кордон, встановлених законодавством", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі повідомляли, що один з батьків може вивезти дитину з України без згоди іншого лише при постійному консульському обліку.

РБК-Україна також повідомляло, що Кабмін змінив правила перетину кордону для українців. Зокрема, уряд підтримав внесення змін до постанови уряду, що стосуються правил перетину кордону для дітей.

Додамо, у травні українку в Чилі звинуватили у викраденні власної дитини і позбавили батьківських прав.