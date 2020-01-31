Кабмин предлагает ВР упростить госрегистрацию прав на недвижимое имущество

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №2803 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с упорядочением деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Так, документ предусматривает исключение районных государственных администраций из числа субъектов госрегистрации, делегирование части полномочий в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество и бизнеса должностным лицам Министерства юстиции и/или его территориальным органам.

К таким полномочиям предлагается, в частности отнести проведение госрегистрации и других регистрационных действий на основании судебных решений, вступивших в законную силу, получаемых в результате информационного взаимодействия Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Единого госреестра судебных решений и влекущих изменение сведений в соответствующих реестрах, запрет совершения регистрационных действий, а также на государственную регистрацию на основании документов, представляемых заявителями в электронной форме.

Предлагается установить, что такие заявления граждан и юридических лиц в электронной форме могут быть представлены независимо от места нахождения, а их обработка для заявителей будет длиться с минимальными затратами времени и ресурсов. Ожидается, что это будет способствовать уменьшению проявлений рейдерства.

В связи с изменением состава субъектов госрегистрации хранение регистрационных дел в бумажной и формирование их в электронной формах будет полагаться на территориальные органы Минюста.

Предотвращение рейдерства

В документе также предусматриваются нормы, направленные на предотвращение проявлений рейдерства:

внесение в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество сведений бумажных носителей информации о вещных правах, зарегистрированных до 1 января 2013 года;

подписание протокола всеми участниками общества с ограниченной ответственностью, которые принимали участие в общем собрании в случае принятия общим собранием участников решения об избрании единоличного исполнительного органа общества или членов коллегиального исполнительного органа.

Также упрощается механизм установления полномочий лица представителя, который обращается для проведения регистрационных действий, а именно нотариально заверенную доверенность не будут требовать в случае проведения регистрационных действий в отношении государственного органа или органа местного самоуправления.

Напомним, в конце 2019 года правительство ускорило и упростило рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации. Отмечалось, что государство будет круглосуточно реагировать на случаи рейдерства в сфере имущественных прав.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин запустил офис противодействия рейдерству. Данный офис и Антирейдерская комиссия продолжат работу по блокированию "черных регистраторов", устранению слабых мест в реестрах и законодательстве, переводу данных в электронную форму и усилению надежности авторизации при осуществлении транзакций.