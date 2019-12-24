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Правительство ускорило рассмотрение жалоб в сфере госрегистрации

Новости » Политика     24.12.2019 - 14:28
Правительство ускорило рассмотрение жалоб в сфере госрегистрации
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Жалобы в отдельных категориях будут рассматривать в течение суток

Кабинет министров Украины ускорил и упростил рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексей Гончарука.

По его словам, государство будет круглосуточно реагировать на случаи рейдерства в сфере имущественных прав.

"Правительство утвердило порядок рассмотрения жалоб от людей и бизнеса. Мы упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины запустил офис противодействия рейдерству. Данный офис и Антирейдерская комиссия продолжат работу по блокированию "черных регистраторов", устранению слабых мест в реестрах и законодательстве, переводу данных в электронную форму и усилению надежности авторизации при осуществлении транзакций.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством. Документ усовершенствует процессы регистрации бизнеса, недвижимости, а также регулирует нотариальные действия.

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