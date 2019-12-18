Кабмин запустил офис противодействия рейдерству

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам Гончарука, открытие Офиса являются элементами стратегии, которые направлены на искоренение рейдества в Украине

В среду, 18 декабря, Кабинет министров Украины запустил офис противодействия рейдерству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как сообщается, на официальной церемонии открытия присутствовал премьер-министр Алексей Гончаренко.

"Эпоха рейдерства в Украине закончилась. Мы начинаем новый этап защиты прав бизнеса и граждан. Открытие офиса противодействия рейдерству - шаг к этому. Защищенный бизнес - это инвестиции, новые рабочие места, благосостояние наших людей", - заявил премьер.

По его словам, открытие Офиса и принятые соответствующие президентские законы являются элементами единой стратегии, которые направлены на искоренение рейдества в Украине.

Гончарук заявил, что на сегодняшний день уже немало было сделано для защиты прав законных владельцев и уменьшения коррупционных рисков. В частности, обновлен состав Антирейдерского комиссии, сокращен срок допуска к рассмотрению жалобы по существу до пяти дней, а также введена подача жалоб в электронном виде.

"Мы можем констатировать, что преодолели системное рейдерство за короткий срок", - подчеркнул Гончарук.

Также он добавил, что за три месяца с 1404 жалоб было рассмотрено и принято решение по 1064, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокировали доступ к реестрам.

Премьер сообщил, что офис противодействия рейдерству и Антирейдерская комиссия продолжат работу по блокированию "черных регистраторов", устранение слабых мест в реестрах и законодательстве, переводе данных в электронную форму и усилении надежности авторизации при осуществлении транзакций.

Напомним, 5 декабря парламент внес изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. За документ проголосовали 362 народных депутата.

Кроме того, в октябре Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством. Документ усовершенствует процессы регистрации бизнеса, недвижимости, а также регулирует нотариальные действия.