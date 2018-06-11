Кабмин предлагает ВР согласовать законодательство с законом об электронных доверительных услугах

Проект разработан для внедрения нового понятийного аппарата в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах"

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять законопроект №8462 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах". Соответствующий проект закона был внесен в парламент 8 июня 2018 года.

С целью гармонизации украинского законодательства с законодательством Европейского союза парламент в 2003 году принял закон "Об электронной цифровой подписи". Указанный документ определял правовой статус электронной цифровой подписи и регулировал отношения, возникающие при использовании электронной цифровой подписи.

В октябре 2017 года Рада приняла закон "Об электронных доверительных услугах" с целью реформирования законодательства в сфере электронной цифровой подписи путем гармонизации с положением Регламента (ЕС) № 910/2014 Европейского парламента и Совета от 23 июля 2014 года относительно электронной идентификации и доверительных услуг для целей электронных транзакций на внутреннем рынке, которое отменяет Директиву 1999/93/ЕС Европейского парламента и Совета.

Таким образом, законопроект №8462 разработан для обеспечения использования нового понятийного аппарата, введенного в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах".

"Принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах" обеспечит приведение законодательства Украины в соответствие с законом "Об электронных доверительных услугах" путем обеспечения использования введенного им нового понятийного аппарата", - подчеркивается в пояснительной записке.

Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает ВР внести изменения в один закон и два кодекса в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах". Соответствующие проекты были внесены в парламент 17 мая 2018 года.