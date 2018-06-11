Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін пропонує ВР узгодити законодавство із законом про електронні довірчі послуги

НовиниПолітика    11.06.2018 - 20:33
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Проект розроблено для впровадження нового понятійного апарату у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги"

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України прийняти законопроект №8462 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги". Відповідний проект закону був внесений у парламент 8 червня 2018 року.

З метою гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського союзу парламент у 2003 році прийняв закону "Про електронний цифровий підпис". Зазначений документ визначав правовий статус електронного цифрового підпису та регулював відносини, що виникали при використанні електронного цифрового підпису.

У жовтні 2017 року Рада прийняла закон "Про електронні довірчі послуги" з метою реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису шляхом гармонізації із положенням Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського парламенту та Ради від 23 липня 2014 року щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради.

Таким чином, законопроект №8462 розроблено для забезпечення використання нового понятійного апарату, запровадженого у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги".

"Прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги" забезпечить приведення законодавства України у відповідність із законом "Про електронні довірчі послуги" шляхом забезпечення використання запровадженого ним нового понятійного апарату", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Реалізація проекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного бюджету України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує ВР внести зміни в один закон і два кодексу у зв'язку з прийняттям закону "Про електронні довірчих послуги". Відповідні проекти були внесені до парламенту 17 травня 2018 року.

В Україні почали діяти зміни до законодавства про психіатричну допомогу В Україні набув чинності закон, яким відклали нововведення в ЖКГ
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Верховна Рада, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся