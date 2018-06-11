Кабмін пропонує ВР узгодити законодавство із законом про електронні довірчі послуги

Проект розроблено для впровадження нового понятійного апарату у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги"

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України прийняти законопроект №8462 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги". Відповідний проект закону був внесений у парламент 8 червня 2018 року.

З метою гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського союзу парламент у 2003 році прийняв закону "Про електронний цифровий підпис". Зазначений документ визначав правовий статус електронного цифрового підпису та регулював відносини, що виникали при використанні електронного цифрового підпису.

У жовтні 2017 року Рада прийняла закон "Про електронні довірчі послуги" з метою реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису шляхом гармонізації із положенням Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського парламенту та Ради від 23 липня 2014 року щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради.

Таким чином, законопроект №8462 розроблено для забезпечення використання нового понятійного апарату, запровадженого у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги".

"Прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги" забезпечить приведення законодавства України у відповідність із законом "Про електронні довірчі послуги" шляхом забезпечення використання запровадженого ним нового понятійного апарату", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Реалізація проекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного бюджету України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує ВР внести зміни в один закон і два кодексу у зв'язку з прийняттям закону "Про електронні довірчих послуги". Відповідні проекти були внесені до парламенту 17 травня 2018 року.