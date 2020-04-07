Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии в бюджете-2020 почти на 20 млрд гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает увеличить расходы на пенсионное обеспечение на 19,7 млрд гривен. Об этом он написал в своем Telegram.

Шмыгаль надеется, что парламент как можно быстрее соберется и поддержит предложения правительства.

"Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - написал глава Кабмина.

В частности, расходы на пенсионное обеспечение составляли 172,6 млрд гривен, а сейчас предлагается предусмотреть 192,3 млрд гривен.

При этом были сокращены расходы на ремонт и строительство дорог - стало 70,8 млрд гривен, а было - 71,9 млрд гривен и на Министерство развития экономики - было 18,1 млрд гривен, а стало - 17,2 млрд гривен.

Кроме того, неизменными остались расходы на Министерство обороны - 125 млрд гривен и на Фонд борьбы с COVID-19 - 97,1 млрд гривен.

Напомним, ранее в бюджетном комитете парламента назвали три причины неподдержки Верховной радой изменений в госбюджет.

Как писало РБК-Украина, 9 или 10 апреля Верховная рада может собраться на внеочередное заседание парламента, заявил спикер ВР Дмитрий Разумков. По его словам, главным вопросом будет рассмотрение изменений в бюджет-2020.

Так, в прошлый понедельник ВР отправила на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.