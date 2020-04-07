В комитете объяснили причины неподдержки Радой изменений в бюджет-2020

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В бюджетном комитете отметили, что бюджет был несправедлив

В бюджетном комитете парламента назвали три причины неподдержки Верховной радой изменений в госбюджет. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам бюджета Владимир Цабаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, существует три причины, по которым в ВР не хватило трех голосов для принятия изменений в госбюджет на прошлой неделе.

"Первая причина, предложенный бюджет был несправедлив. Расходная часть была уменьшена на 1,5% без учета фонда борьбы с коронавируса. Однако, эти 1,5% были распределены несправедливо. Образование значительно уменьшили, более 4 миллиардов, науку уменьшили, МИД уменьшили, инфраструктуру. Культуру и спорт вообще уменьшили более чем на треть. В то же время, например, не изменили финансирование прокуратуры, МВД оставили практически на том же уровне. Не было справедливости, и это почувствовала Верховная рада", - заявил Цабаль.

Нардеп отметил, что предложенные Кабмином изменения в госбюджет также выглядели нереалистично. Ведь правительством предлагалось увеличить расходы на 7%, а доходы уменьшить на 11%.

"Это несмотря на то, что у нас еще до начала кризиса и эпидемии уже на 15% доходы были ниже ожидаемых. Даже тот, кто не разбирается в бюджете, понимает что к концу года доходная часть у нас будет значительно меньше. Ведь из-за карантина бизнес перестает работать, налоговые поступления будут меньше. То есть, ВВП в Украине может упасть значительно больше. А это значит, что и дефицит в бюджете будет больше 7,5%", - добавил он.

По словам нардепа, если бы депутаты поддержали такие предложения правительства, то уже через два месяца Верховная рада должна была бы пересматривать государственный бюджет на 2020-й год.

"Важнейшая причина, почему этот бюджет был не хорош. Он не отвечает международным практикам, как действовать в таких ситуациях. Да, мы увеличиваем государственный сектор, но мы его увеличиваем с 22 до 32%. Надо увеличивать госсектор во время кризиса, но не на 10%. Во-вторых, мы уменьшаем расходы на развитие, а увеличиваем расходы на потребление. С точки зрения макроэкономистов, это не правильный подход", - добавил Цабаль.

Напомним, в четверг, 9 апреля, Верховная рада может собраться на внеочередное заседание парламента, заявил спикер ВР Дмитрий Разумков. По его словам, главным вопросом будет рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Как писало РБК-Украина, в прошлый понедельник ВР отправила на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.