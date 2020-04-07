Кабмін пропонує збільшити видатки на пенсії у бюджеті-2020 майже на 20 млрд гривень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує збільшити видатки на пенсійне забезпечення на 19,7 млрд гривень. Про це він написав у своєму Telegram.

Шмигаль сподівається, що парламент якнайшвидше збереться та підтримає пропозиції уряду.

"Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна рада якнайшвидше збереться та підтримає наші пропозиції", - написав глава Кабміну.

Зокрема, видатки на пенсійне забезпечення складали 172,6 млрд гривень, а зараз пропонується передбачити 192,3 млрд гривень.

При цьому були скорочені видатки на ремонт та будівництво доріг - стало 70,8 млрд гривень, а було - 71,9 млрд гривень та на Міністерство розвитку економіки - було 18,1 млрд гривень, а стало - 17,2 млрд гривень.

Крім того, незмінними залишися видатки на Міністерство оборони - 125 млрд гривень та на Фонд боротьби з COVID-19 - 97,1 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше в бюджетному комітеті парламенту назвали три причини непідтримки Верховною радою змін до держбюджету.

Як писало РБК-Україна, 9 або 10 квітня Верховна рада може зібратися на позачергове засідання парламенту, заявив спікер ВР Дмитро Разумков. За його словами, головним питанням буде розгляд змін до бюджету-2020.

Так, минулого понеділка ВР відправила на доопрацювання в профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік.