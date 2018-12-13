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Кабмин предлагает СНБО расширить санкции против России

Новости » Политика    13.12.2018 - 17:14
Кабмин предлагает СНБО расширить санкции против России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предложения внесут на рассмотрение СНБО в течение месяца

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) расширить санкции против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные на правительственном портале документы.

В распоряжении говорится, что в связи с агрессией РФ против Украины и финансированием террористической деятельности принято решение одобрить и внести рассмотрение СНБО Украины предложения по применению новых трехлетних санкций против компаний из России.

"Внести в месячный срок вопрос о рассмотрении предложения о применении к юридическим лицам, указанным в приложении (для служебного пользования) к этому распоряжению, персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Напомним, ранее издание Euractiv сообщило, что на текущем саммите ЕС не планируются новые санкции против Российской Федерации.

Сегодня в Брюсселе президент Петр Порошенко заявил, что российским судам могут запретить заходить в порты США.

 

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Темы: Санкции против РФ
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСНБОСанкции
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