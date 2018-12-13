Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Указанная мера связана с агрессией РФ в Азовском море

В рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, международное сообщество может применить жесткие меры, если Россия не вернет украинских моряков.

"Санкции - это не наказание. Наказание будет в международном суде за нарушение законодательства. Санкции - это сигнал России: немедленно верните украинских моряков, корабли и предоставьте свободу судоходства. Если нет, то у нас есть большой список различных возможностей, которые международное сообщество, включая НАТО и ЕС, может использовать. Например, остановить разрешение российских кораблей заходить в порты США, а также другие порты членов НАТО. Это еще одна реакция на действия РФ", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, которые прибывают из оккупированного РФ Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

Кроме того, сегодня стало известно, что НАТО будет обеспечивать безопасность в Азовском море.