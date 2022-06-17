ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин предлагает распустить депутатов местных советов от запрещенных партий

Новина українською →
Киев, Пятница 17 июня 2022 17:13
Кабмин предлагает распустить депутатов местных советов от запрещенных партий Фото: заседание правительства (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров предлагает распустить депутатов местных советов, которые прошли в них как представители партий, попавших под запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, Кабинет министров одобрил законопроект о последствиях судебных запретов политических партий для депутатов местных советов.

Предполагается, что одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата местного совета является вступление в силу решения суда о запрете деятельности политической партии, от местной организации которой выдвигался и был избран депутат. При этом основанием для роспуска может стать вхождение в депутатскую фракцию местной организации такой партии.

Полномочия местного совета будут досрочно прекращаться в случае досрочного роспуска более половины депутатов от общего состава. В таком случае до проведения первой сессии новоизбранного совета в районах, областях, на территориях территориальных общин, где введен режим военного положения, образуются военные или военно-гражданские администрации.

Напомним, на сегодня в Украине под запрет попали девять партий из санкционного списка СНБО.

В частности, "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития" и "Партия Шария".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
DAILY
Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска
Михаил ФедоровВице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска