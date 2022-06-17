Кабмин предлагает распустить депутатов местных советов от запрещенных партий

Кабинет министров предлагает распустить депутатов местных советов, которые прошли в них как представители партий, попавших под запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, Кабинет министров одобрил законопроект о последствиях судебных запретов политических партий для депутатов местных советов.

Предполагается, что одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата местного совета является вступление в силу решения суда о запрете деятельности политической партии, от местной организации которой выдвигался и был избран депутат. При этом основанием для роспуска может стать вхождение в депутатскую фракцию местной организации такой партии.

Полномочия местного совета будут досрочно прекращаться в случае досрочного роспуска более половины депутатов от общего состава. В таком случае до проведения первой сессии новоизбранного совета в районах, областях, на территориях территориальных общин, где введен режим военного положения, образуются военные или военно-гражданские администрации.