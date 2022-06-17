Кабмін пропонує розпустити депутатів місцевих рад від заборонених партій
Кабінет міністрів пропонує розпустити депутатів місцевих рад, які пройшли до них як представники партій, що потрапили під заборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, Кабінет міністрів схвалив законопроект про наслідки судових заборон політичних партій для депутатів місцевих рад.
Передбачається, що однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради є набуття чинності рішення суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувався і був обраний депутат. При цьому підставою для розпуску може стати входження в депутатську фракцію місцевої організації такої партії.
Повноваження місцевої ради будуть достроково припинятися у разі дострокового розпуску більше половини депутатів від загального складу. У такому разі до проведення першої сесії новообраної ради в районах, областях, на територіях територіальних громад, де запроваджено режим воєнного стану, утворюються військові або військово-цивільні адміністрації.
Нагадаємо, на сьогодні в Україні під заборону потрапили дев'ять партій із санкційного списку РНБО.
Зокрема, "Опозиційний блок", Соціалістична партія, "Наші", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", партія "Справедливості і розвитку" і "Партія Шарія".
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