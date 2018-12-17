Кабмін пропонує Раді закон про стимулювання іноземних інвестицій в ОПК

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі текст документу відсутній на сайті Ради

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України прийняти законопроект щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс (ОПК). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідний законопроект №9401 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс" був зареєстрований у парламенті 13 грудня 2018 року.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Наразі текст документу відсутній на сайті Ради.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що на цьому тижні Рада повинна проголосувати за ряд законопроектів оборонного сектора. Зокрема, нардепи повинні проголосувати закон про здійснення закупівель продукції в оборонному секторі.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні парламент звільнив "Укроборонпром" від боргів перед компаніями Росії. А у серпні відповідний закон підписав глава держави Петро Порошенко.