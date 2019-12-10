Кабмін пропонує Раді внести зміни до ряду законів щодо об'єктів підвищеної небезпеки

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді внести зміни до деяких законодавчих актів щодо об'єктів підвищеної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Відповідний законопроект №2562 був зареєстрований у Раді у вівторок, 10 грудня. Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.

Зазначимо, Кабмін вносив до парламенту попереднього скликання законопроект з аналогічною назвою, однак він був відкликаний.

Документом пропонувалося упорядкувати процедуру віднесення об’єктів до ОПН; зменшити адміністративний тиск на суб'єкти господарювання, скасувавши погодження плану локалізації та ліквідації аварій та передачі функцій із забезпечення безпеки та захисту населення за межами ОПН на місцеві органи виконавчої влади. Також пропонувався розподіл ОПН на три класи відповідно до чинного законодавства з метою розмежування вимог з урахуванням класу небезпеки та встановлення більш конкретних вимог до кожного класу ОПН.

Нагадаємо, у 2011 році Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив проект закону, яким пропонувалося зменшити кількість дозвільної документації при будівництві об'єктів підвищеної небезпеки.

Як писало РБК-Україна, у 2015 році Кабінет міністрів хотів збільшити до 34 млн гривень страхову суму для об'єктів підвищеної небезпеки.