Кабмин предлагает ВР устранить законодательные барьеры для введения "единого окна" на таможне

В частности, предлагается отмена необоснованных контрольных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью

Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект №8575 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения таможенных процедур для внедрения "единого окна" на таможне. Проект был зарегистрирован в парламенте 9 июля 2018 года.

Задачей документа является исключение существующих на законодательном уровне барьеров для внедрения "единого окна", а именно: отмена положений, которые прямо или косвенно указывают на необходимость представления субъектом хозяйствования бумажного документа, выданного одним государственным органом другому государственному органу. Также предлагается отмена необоснованных контрольных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

Предполагается и упрощение процедуры прохождения контрольных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

"При этом одного только принятия проекта закона будет недостаточно для внедрения системы "единого окна". Основная часть регулирования механизма функционирования "единого окна" будет сосредоточена на подзаконном уровне, что потребует пересмотра большинства существующих подзаконных нормативно-правовых актов, посвященных внешнеэкономической деятельности", - отметили в правительстве.

Напомним, в начале июля ВР приняла во втором чтении законопроект №7010 о введении механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.