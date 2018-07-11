Кабмін пропонує ВР усунути законодавчі бар'єри для введення "єдиного вікна" на митниці

Зокрема, пропонується скасування необґрунтованих контрольних процедур, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді прийняти законопроект №8575 про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення митних процедур для запровадження "єдиного вікна" на митниці. Проект був зареєстрований у парламенті 9 липня 2018 року.

Завданням документу є виключення існуючих на законодавчому рівні бар’єрів для впровадження "єдиного вікна", а саме: скасування положень, які прямо або опосередковано вказують на необхідність подання суб’єктом господарювання паперового документу, виданого одним державним органом іншому державному органу. Також пропонується скасування необґрунтованих контрольних процедур, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.

Передбачається і спрощення процедури проходження контрольних процедур, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.

"При цьому самого лише прийняття проекту закону буде недостатньо для запровадження системи "єдиного вікна". Основна частина регулювання механізму функціонування "єдиного вікна" буде зосереджена на підзаконному рівні, що потребуватиме перегляду більшості існуючих підзаконних нормативно-правових актів, присвячених зовнішньоекономічній діяльності", - зазначили в уряді.

Нагадаємо, на початку липня ВР прийняла в другому читанні законопроект №7010 щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.