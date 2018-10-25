Кабмін пропонує Раді вдосконалити процедуру проведення фінреструктуризації

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Зокрема, ВР пропонують дозволити спільне проведення фінреструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №9236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Відповідний проект був зареєстрований у ВР 23 жовтня.

У пояснювальній записці підкреслюється, що станом на 1 січня 2018 року частка непрацюючих кредитів у кредитному портфелі банківської системи України сягнула рівня 55% від загального обсягу кредитів (один з найвищих показників у світі). Крім того, уряд вказує також на високий обсяг портфелю непрацюючих кредитів (близько 400 мільярдів гривень) у банках державного сектору.

Зокрема, документом пропонується внести зміни до закону "Про фінансову реструктуризацію", які покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінреструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами. Тобто, йдеться про групу юридичних осіб під спільним контролем, але які мають різних (неспільних) кредиторів.

З метою вдосконалення практик застосування санкцій проектом пропонується встановлювати відповідальність за невиконання зобов’язань боржників та/або залучених кредиторів або пов’язаних осіб боржника на підставі відповідного арбітражного рішення.

У законопроекті також пропонується більш точно визначити момент здійснення позасудового врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки та/або застосування відповідного позасудового способу звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження відповідно до закону "Про фінансову реструктуризацію", коли вартість відповідного майна виявиться недостатньою для повного задоволення вимог залученого кредитора, з метою збереження забезпеченого іпотекою та заставою (обтяженням рухомого майна) зобов’язання у відповідній (непогашеній) частині.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні 2016 року президент України Петро Порошенко підписав проект закону №3555 "Про фінансову реструктуризацію". Документ передбачає повну реструктуризацію заборгованості за обопільної згоди сторін, а також виключає примусове залучення боржників до процесу реструктуризації. Ухвалення цього закону було необхідно для виконання Україною своїх зобов'язань перед МВФ.

Нагадаємо, у вересні 2016 року комітет парламенту з питань фінансової політики та банківської діяльності ухвалив рішення про формування Наглядової ради з питань організації і проведення процедури фінансової реструктуризації.