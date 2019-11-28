Кабмин предлагает Раде усилить соцгарантии детям-сиротам

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством, приняв законопроект №2494 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

В частности, документом предлагается унификация принципов назначения государственной помощи семьям с детьми и установка адресного подхода для назначения государственной социальной помощи.

В пояснительной записке также подчеркивается, что на сегодня одинокие лица, достигшие 80-летнего возраста и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, не обеспечены социальной защитой со стороны государства на достаточном уровне.

"Проект акта предусматривает повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унификацию принципов оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также введение государственной социальной помощи на уход за одиноким лицам, достигшими 80-летнего возраста и нуждающимися в постоянном постороннем уходе", - указано в пояснительной.

Напомним, президент Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей". Отмечалось, что документ будет способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Как писало РБК-Украина, в ноябре прошлого года Кабмин предлагал разрешить проживание детей-сирот с инвалидностью в детдомах до 23 лет.