Кабмін пропонує Раді посилити соцгарантії дітям-сиротам

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді посилити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням, прийнявши законопроект №2494 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Зокрема, документом пропонується уніфікація принципів призначення державної допомоги сім’ям з дітьми та встановлення адресного підходу для призначення державних соціальних допомог.

У пояснювальній записці також підкреслюється, що на сьогодні одинокі особи, які досягли 80 річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, не забезпечені соціальним захистом з боку держави на достатньому рівні.

"Проект акта передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, в тому числі для дітей з інвалідністю, уніфікацію принципів надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, а також запровадження державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80 річного віку та потребують постійного стороннього догляду", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 30 вересня підписав указ "Про деякі питання забезпечення прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей". Зазначалося, що документ буде сприяти створенню належних умов для забезпечення реалізації права дитини на проживання в сім'ї, підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як писало РБК-Україна, у листопаді минулого року Кабмін пропонував дозволити проживання дітей-сиріт з інвалідністю у дитбудинках до 23 років.