Кабмин предлагает Раде разрешить Нацгвардии участвовать в миротворческих операциях

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня для привлечения НГУ к таким операциям нет правовых оснований

В Верховной раде Украины появился текст правительственного законопроекта №3041 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сегодня привлечения военнослужащих Национальной гвардии Украины в составе подразделения со штатным вооружением и техникой для участия в многонациональных учениях за пределами Украины невозможно в связи с отсутствием правовых оснований для их направления.

Так, с целью дальнейшего привлечения подразделений Национальной гвардии Украины к участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национального персонала или национального контингента, а также к участию в многонациональных учениях за пределами Украины необходимо распространить действие закона "О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства "на НГУ.

Как писало РБК-Украина, КМУ предлагает Верховной Раде Украины принять законопроект №3041 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности". Сначала текст законопроекта отсутствовал на сайте парламента.

Напомним, в 2015 году Кабмин предлагал Раде допускать в Украину иностранных военных только как миротворцев ООН или ЕС. Так, Кабинет министров Украины просил ВР изменить порядок пребывания иностранных военных подразделений на территории Украины. В частности, правительство предлагало допускать в Украину иностранные военные подразделения только под эгидой ЕС или ООН.