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Кабмин предлагает изменить ряд законов по участию Украины в миротворческих операциях

Новости » Политика     10.02.2020 - 12:16
Кабмин предлагает изменить ряд законов по участию Украины в миротворческих операциях
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В настоящий момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять законопроект №3041 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

В настоящий момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Он был зарегистрирован в понедельник, 10 февраля.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в 2015 году Кабмин предлагал Раде допускать в Украину иностранных военных только как миротворцев ООН или ЕС. Так, Кабинет министров Украины просил ВР изменить порядок пребывания иностранных военных подразделений на территории Украины. В частности, правительство предлагало допускать в Украину иностранные военные подразделения только под эгидой ЕС или ООН.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2019 года в Демократической Республике Конго (ДР Конго) более 250 украинских миротворцев десятой ротации 18-го отдельного вертолетного отряда получили медали "За службу миру". Награждение состоялось в День защитника Украины и День украинского казачества на аэродроме города Гома.

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