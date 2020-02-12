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Кабмін пропонує Раді дозволити Нацгвардії брати участь у миротворчих операціях

Новини » Політика     12.02.2020 - 10:43
Кабмін пропонує Раді дозволити Нацгвардії брати участь у миротворчих операціях
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні для залучення НГУ до таких операцій немає правових підстав

У Верховній раді України з'явився текст урядового законопроекту №3041 "Про внесення змін до деяких законів України щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки". Про це свідчать дані на сайті ВР.

У пояснювальній записці до проекту наголошується, що на сьогодні залучення військовослужбовців Національної гвардії України в складі підрозділу зі штатним озброєнням та технікою для участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України є неможливим у зв’язку з відсутністю правових підстав для їх направлення.

Так, з метою подальшого залучення підрозділів Національної гвардії України до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в складі національного персоналу або національного контингенту, а також до участі в багатонаціональних навчаннях за межами України необхідно поширити дію закону "Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав" на НГУ.

Як писало РБК-Україна, КМУ пропонує Верховній раді України прийняти законопроект №3041 "Про внесення змін до деяких законів України щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки". Спочатку текст законопроекту був відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, в 2015 році Кабмін пропонував Раді допускати в Україну іноземних військових тільки як миротворців ООН або ЄС. Так, Кабінет міністрів України просив ВР змінити порядок перебування іноземних військових підрозділів на території України. Зокрема, уряд пропонував допускати в Україну іноземні військові підрозділи тільки під егідою ЄС або ООН.

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