ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин предлагает Раде новый закон о профтехобразовании

Новости » Политика    10.07.2019 - 12:18
Кабмин предлагает Раде новый закон о профтехобразовании
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий проект закона правительство поддержало в ходе заседания в среду

Кабинет министров Украины поддержал проект закона "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" в ходе своего заседания в среду, 10 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ будет направлен на рассмотрение Верховной рады Украины.

"Есть предложение принять", - отметил глава правительства Владимир Гройсман.

Так, принятие закона "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" обеспечит согласование положений нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере профессионально-технического образования.

Принятие документа создаст условия для развития сотрудничества с работодателями и их объединениями, даст толчок повышению качества и престижности такого образования.

Подчеркивается, что этот закон должен упростить, сделать более понятным для всех участников системы профессионального образования механизм обеспечения соответствия компетенций выпускников учреждений профобразования потребностям рынка труда и развития экономики.

Также ожидается, что принятие закона повысит мотивацию развития сотрудничества с предприятиями, даст толчок повышению качества подготовки соискателей образования, повысит престижность профтехобразования.

Реализация проекта будет осуществляться за счет средств государственного и местного бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Дополнительных средств из государственного и местных бюджетов в 2019 году не требуется.

При этом указано, что объем финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта акта, определяется ежегодно с учетом возможностей государственного и местного бюджетов, размера международной технической помощи.

Напомним, ранее Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №8321-д "О профессиональном предвысшем образовании", которым регулируется вопрос финансирования техникумов и колледжей. За документ проголосовали 254 парламентария.

Как писало РБК-Украина, данный закон уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подписал закон по профессиональному образованию Раде предлагают открыть данные всех поставщиков коммунальных услуг
Новости Украины Кабинет Министров Украиныобразование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь