Рада урегулировала финансирование техникумов и колледжей

Иллюстративное фото (УНИАН)

Документ во втором чтении поддержали 236 нардепов

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8321-д "О профессиональном предвысшем образовании", которым регулируется вопрос финансирования техникумов и колледжей. За документ проголосовали 254 парламентария, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом определяются ключевые принципы, на которых должна основываться государственная политика по профессиональному предвысшему образованию, создается основа для проведения системной реформы с целью формирования кадрового потенциала в соответствии с потребностями граждан, рынка труда и перспектив развития национальной экономики.

Отметим, первый замглавы комитета во вопросам образования и науки Александр Спиваковский в ходе принятия закона за основу объяснял, что в случае непринятия проекта закона в целом с 1 сентября все техникумы и колледжи останутся без правового обеспечения.

Парламентарий отметил, что в 2014 году парламент одобрил закон о высшем образовании, согласно которому заведения первого и второго уровня (техникумы, колледжи и приравненные к ним училища) не относятся к сфере высшего образования. В этой связи нардепы должны были определить, к какому уровню образования отнести данные учреждения.

Согласно документу, техникумы и колледжи будут иметь возможность финансирования из нескольких источников.

"Техникумы и колледжи будут иметь возможность многоканальной системы финансирования. Чтобы и государство, и местная власть, и бизнес имели возможность финансировать", - объяснял Спиваковский.

"Обеспечиваются возможности эффективного функционирования учреждений профессионального предвысшего образования, определяется их статус, структура, права и обязанности, источники финансирования. В проекте прописаны принципы, заложенные в основу управления в сфере профессионального предвысшего образования, определены органы управления для учреждений различных форм собственности. Создана законодательная база для реализации автономии заведений профессионального предвысшего образования", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в мае Рада поддержала данный закон за основу в первом чтении, за него проголосовали 254 парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2018 году образовательный комитет ВР принял решение подготовить обращение к Кабинету министров Украины по поводу решения вопроса обеспечения финансирования в полном объеме техникумов и колледжей. Комитет также рекомендовал Кабмину разработать Стратегию развития профессионального предвысшего образования.