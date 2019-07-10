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Кабмін пропонує Раді новий закон про профтехосвіту

Новини » Політика    10.07.2019 - 12:18
Кабмін пропонує Раді новий закон про профтехосвіту
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний проект закону уряд підтримав у ході засідання у середу

Кабінет міністрів України підтримав проект закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту" у ході свого засідання у середу, 10 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ буде направлений на розгляд Верховної ради України.

"Є пропозиція ухвалити", - зазначив глава уряду Володимир Гройсман.

Так, прийняття закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту" забезпечить узгодження положень нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини у сфері професійно-технічної освіти.

Ухвалення документу створить умови розвитку співпраці з роботодавцями та їх об'єднаннями, дасть поштовх підвищенню якості та престижності такої освіти.

Підкреслюється, що цей закон повинен спростити, зробити зрозумілішим для усіх учасників системи професійної освіти механізм забезпечення відповідності компетентностей  випускників закладів профосвіти потребам ринку праці та розвитку економіки.

Також очікується, що прийняття закону підвищить мотивацію розвитку співпраці з підприємствами, дасть поштовх підвищенню якості підготовки здобувачів освіти, підвищить престижність профтехосвіти.

Реалізація проекту буде здійснюватися за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Додаткових коштів з державного і місцевих бюджетів у 2019 році не потребує.

При цьому вказано, що обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації проекту акта, визначається щороку з урахуванням можливостей державного і місцевого бюджетів,  розміру міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, раніше Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №8321-д "Про професійну передвищу освіту", яким регулюється питання фінансування технікумів і коледжів. За документ проголосували 254 парламентаря.

Як писало РБК-Україна, цей закон уже підписав президент України Володимир Зеленський.

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