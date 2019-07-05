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Зеленский подписал закон по профессиональному образованию

Новости » Политика    05.07.2019 - 19:00
Зеленский подписал закон по профессиональному образованию
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уже с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное передвысшее образование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О профессиональном предвысшем образовании". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Как сообщается, уже с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное передвысшее образование: они будут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не набирать абитуриентов на "младшего специалиста".

Кроме того, образование для взрослых станет более гибким - человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни, учебные заведения получат новую систему государственного финансирования, а студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8321-д "О профессиональном предвысшем образовании", которым регулируется вопрос финансирования техникумов и колледжей

Кроме того, в прошлом году году образовательный комитет Рады принял решение подготовить обращение к Кабинету министров Украины по поводу решения вопроса обеспечения финансирования в полном объеме техникумов и колледжей. Комитет также рекомендовал Кабинету министров разработать Стратегию развития профессионального предвысшего образования.

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