Кабмин предлагает Раде изменить закон "О судоустройстве и статусе судей"

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №2815 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован в ВР 28 января. На данный момент его текст отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в конце ноября в Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров №2484 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений". Так, проектом предусматривалось внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", заменив слово "преступление" словами "уголовный проступок".

Как писало РБК-Украина, 21 ноября Кабинет министров Украины внес в Раду законопроект №2484 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений ", но сначала текст документа отсутствовал на сайте ВР.

Так, Кабмин также внес в Раду три законопроекта об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы в связи с принятием закона об уголовных проступках.