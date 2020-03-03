Кабмин предлагает Раде изменить границы трех городов

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде изменить границы трех городов в трех областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

В частности, во вторник, 3 марта, на сайте Рады были зарегистрированы соответствующие проекты постановлений. Последний этап прохождения постановлений - переданы на рассмотрение руководству.

Их тексты сейчас отсутствуют на сайте парламента.

Так, Кабмин внес в ВР следующие проекты:

№3143 об изменении и установлении границ города Овруч Овручского района Житомирской области;

№3142 об изменении и установлении границ города Городка Городокского района Хмельницкой области;

№3141 об изменении и установлении границ города Арциза Арцизскому района Одесской области.

Напомним, в разных регионах Украины с 28 февраля начались общественные обсуждения законопроекта об изменениях в Конституцию Украины о децентрализации. Так, первый замглавы фракции СН в Раде Александр Корниенко заявил, что законопроект о децентрализации власти будет наработан представителями фракций ВР совместно с Кабинетом министров и Офисом президента.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде появился текст законопроекта Кабмина №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины".