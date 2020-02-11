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Кабмин предлагает Раде изменения в закон "О почтовой связи"

Новости » Политика     11.02.2020 - 14:14
Кабмин предлагает Раде изменения в закон "О почтовой связи"
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №3042 "О внесении изменений в закон "О почтовой связи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Проект был зарегистрирован в Раде в понедельник, 10 февраля. Однако сейчас его текст отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, вчера в Раде появился текст законопроекта №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Проект был зарегистрирован в понедельник, 3 февраля. Сначала текст отсутствовал на сайте ВР. Документом предлагается частичная приватизация "Нафтогаза", "Укрпочты" и УЗ. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Как писало РБК-Украина ранее, тарифы АО "Укрпочта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 выросли на 10-12,5%. Соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины.

Согласно решению, тарифы на приоритетные отправления вырастут на 10%, на неприоритетные - на 12,5%.

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