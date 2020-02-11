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Кабмін пропонує Раді зміни до закону "Про поштовий зв'язок"

Новини » Політика     11.02.2020 - 14:14
Кабмін пропонує Раді зміни до закону "Про поштовий зв'язок"
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3042 "Про внесення змін до закону "Про поштовий зв'язок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Проект був зареєстрований у Раді у понеділок, 10 лютого. Однак зараз його текст відсутній.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, вчора у Раді з'явився текст законопроекту №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Проект був зареєстрований у понеділок, 3 лютого. Спочатку текст був відсутній на сайті ВР. Документом пропонується часткова приватизація "Нафтогазу", "Укрпошти" та УЗ. Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Як писало РБК-Україна раніше, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%. Відповідне рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) зареєстроване в Міністерстві юстиції України.

Згідно з рішенням, тарифи на пріоритетні відправлення виростуть на 10%, на непріоритетні - на 12,5%.

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