Кабмин предлагает продлить сроки переработки военных товаров в области экспортного контроля

Переработку импортных товаров военного назначения можно будет продлить на срок свыше года

Кабинет министров Украины предлагает предоставить украинским предприятиям возможность переработки товаров военного назначения в области экспортного контроля в срок свыше 365 дней. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, закон о госконтроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования предусматривает, что таможенное оформление и контроль товаров осуществляются в определенном Таможенным кодексом порядке. В то же время в кодексе содержится норма о возможности определения большего срока переработки товаров. Однако на практике, исходя из особенностей технологического процесса ремонта товаров военного назначения и двойного использования, срок переработки товаров в области экспортного контроля может превышать 365 дней.

В связи с этим Кабмин поддержал изменения в закон, которые позволят устанавливать срок переработки товаров военного назначения и двойного использования на таможенной территории Украины и за пределами таможенной территории Украины, который превышает 365 дней и продолжается в соответствии с продолжительностью процесса переработки товаров и других обстоятельств по внешнеэкономическому договору (контракту).

Фото: текст законопроекта

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает внедрить "единое окно" на границе для упрощения таможенных процедур.