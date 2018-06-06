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Кабмін пропонує продовжити строки переробки військових товарів у галузі експортного контролю

НовиниЕкономіка    06.06.2018 - 15:46
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Переробку імпортних товарів військового призначення можна буде продовжити на термін понад рік

Кабінет міністрів України пропонує надати українським підприємствам можливість переробки товарів військового призначення в галузі експортного контролю на термін понад 365 днів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, закон про держконтроль над міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання передбачає, що митне оформлення та контроль товарів здійснюються визначеним Митним кодексом порядком. У той же час у кодексі міститься норма про можливість визначення більшого строку переробки товарів. Однак на практиці, виходячи з особливостей технологічного процесу ремонту товарів військового призначення та подвійного використання, строк переробки товарів у галузі експортного контролю може перевищувати 365 днів.

У зв'язку з цим Кабмін підтримав зміни до закону, які дозволять встановлювати строк переробки товарів військового призначення та подвійного використання на митній території України та за межами митної території України, який перевищує 365 днів і триває відповідно до тривалості процесу переробки товарів та інших обставин за зовнішньоекономічним договором (контрактом).

 

Фото: текст законопроекту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує запровадити "єдине вікно" на кордоні для спрощення митних процедур.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, експорт, контроль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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